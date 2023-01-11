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Geçen sezonun gol kralı Umut Bozok, Trabzonspor'da beklentinin altında kaldı

AA

Geçen sezonun gol kralı Umut Bozok, Trabzonspor'da beklentinin altında kaldı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.


- Son maçlarda gözden düştü

Teknik direktör Abdullah Avcı, İspanyol golcü Maxi Gomez'i daha çok lig maçlarında tercih ederken, Umut Bozok özellikle son maçlarda gözden iyice düştü.

Ligin 16. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük ile 17. haftasındaki Bitexen Giresunspor maçlarında kadroda yer almasına karşın şans bulamayan Umut Bozok, Gomez'in cezası nedeniyle Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 5-0 yenildiği karşılaşmada varlık gösteremeyen Umut Bozok, ilk 45 dakika görev yaptıktan sonra oyundan alındı.

Umut Bozok, ligde son 9 haftadır gol hasreti çekiyor.


- Yerli gol kralı

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, ligde 8 sezon sonra yerli bir oyuncu olarak gol kralı unvanını elde etti.

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Çaykur Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.


- 49 maçta 22 gol

Umut Bozok, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 49 karşılaşmaya çıkıp 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmeyi başarmıştı.


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