Trabzon'a Nevruz Bayramı'nda daha çok turist çekmek için toplantı düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) Nevruz Bayramı'nda yapılacak etkinliklere ilişkin toplantı düzenlendi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindekiler, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya geldi.

Çelebi, mart ayındaki Nevruz Bayramı'nda İranlı turistlerin Trabzon'a gelmesi için birtakım etkinlikler yapılacağını söyledi.

Nevruz Bayramı döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi planladıklarını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:



Özellikle Tahran ve Tebriz’den charter uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacak. Bu yıl için planlama yetişmese bile gelecek yıl için bir ön hazırlık olacak. 21 Mart'taki Nevruz gününde Trabzon'da özel etkinlikler düzenlenmesi konusunda belediyelerle görüşeceğiz. Charter seferlerin yapılabilmesi halinde İranlı sanatçıların Trabzon'da çeşitli konserler vermesi için organizasyon yapılması da gündemde."

Çelebi, TTSO'nın organizasyonuyla Nevruz dönemlerinde yapılan indirim günlerinin bu yıl daha geniş kapsamlı hale getirilmesi için firmalarla görüşmeler yapılacağını kaydetti.

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