Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Saklandığı adreste yakalanan S.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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