Trabzon'da kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye 24 bin 330 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilere, toplam 24 bin 330 lira para cezası uygulandı, işletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.





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