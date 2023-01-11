TTSO Başkanı Çelebi, Şinik Akçabaat OSB'yi ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Şinik Akçabaat Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Ziyarette OSB'nin aktif halde çalışan iş yerleri ve yeni açılması gerçekleşen parseller incelendi.

Çelebi, organize sanayi bölgelerine daha çok yatırımcı gelmesi ve ihracatı artırabilmek için çalışmalarını daha da artırdıklarını ifade etti.

OSB'lerdeki yatırım arazilerinin durumunu yeniden değerlendirmek gerektiğini belirten Çelebi, "Trabzon, yatırım arazisi bakımından kısıtlı olanaklara sahip. Yatırımcılara arazi üretmek için büyük çaba gerekiyor. OSB'lerimizi ne kadar büyük fedakarlıklarla oluşturduğumuz malum. Bu nedenle ihtiyacı olan firmalar tabii ki büyük parselleri alacak ancak yatırımın boyutuna göre 3-5 dönümlük bazı parsellerin de oluşturulması konusunda çalışma yapacağız." diye konuştu.







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