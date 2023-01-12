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Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet: "Başarıya odaklandım"

AA

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet: "Başarıya odaklandım"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, "Sadece burada değil, dünyada bir yere sahip olan kulübe geldim. Umarım burada bir şey başarmadan ayrılmam." dedi.

Bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trezeguet ismini 9 yaşında aldığını belirterek, "Mısır'da El-Ehli takımında oynuyordum. Akademide üç, dört sezon boyunca en çok gol atan oyuncuydum. Akademideki hocamız da bana bu ismi verdi ve ben de saçımı kestim." şeklinde görüş belirtti.

Öncelikle hayalinin El-Ehli Kulübünün A takımında oynamak olduğunu dile getiren Trezeguet, "Oradan milli takıma gitmek ve birçok kupa kazanmaktı. Daha sonraki hayalim Premier Lig'de oynamaktı ve bu tahmin ettiğim kadar hızlı gelmedi. Bu süreçte çok fazla sakatlıklar ve mücadeleler verdim. Çok uğraştım. Sonunda Aston Villa'ya gittim. Aston Villa da harika ve büyük bir kulüp. Çok mutluydum ama şu an buradayım, orada olduğumdan daha fazla mutluyum." ifadelerini kullandı.

Trezeguet, maçlarda yaşadığı gol sevincine ilişkin olarak, "Açıkçası bunu milli takımdayken de Başakşehir'deyken de yapıyordum. Bazı insanlar beni çok fazla desteklemiyor, bana çok güvenmiyor. Benim hakkımda olumsuz eleştiriler yapabilirler ben bunu onlara ithafen yapıyorum, 'konuşmayın, seyredin' manasında. Futbolda çok fazla söz sahibi olmayıp da eleştiri yapan insanlara bir cevap olarak yapıyorum bunu." değerlendirmesinde bulundu.


- "Trabzon'a gelmek büyük bir adımdı"

Her gün yeni bir hayali ve yeni hedefleri olan bir kulübe geldiğini vurgulayan Trezeguet, şunları söyledi:

"Benim de keza aynı şekilde hedeflerim var, buna katkıda bulunmak ve başarılı olmak gibi. İlk teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. İnşallah kulübüme bu hayalleri gerçekleştirmek konusunda yardımcı olabilirim. Benim açımdan Trabzon'a gelmek büyük bir adımdı. Dünyadaki büyük kulüplerden bir tanesine geldim. Teklif bana geldiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Teknik ekip, takımdaki oyuncular ve kulüp çalışanları olsun hepsi beni çok iyi karşıladı. Daha iyi olması için herkes bana yardımcı oluyor, hepsine teşekkür ediyorum."

Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamamanın üzücü olduğuna işaret ederek, "Ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Şu an bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle beraber bunu başarırız." görüşlerine yer verdi.


- "Şu anda başarılı olmaya odaklanıyorum"

Medipol Başakşehir'de oynarken Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını izlediğini anlatan Trezeguet, şunları kaydetti:

"Eşimle beraber izledik ve ona şunu söyledim, 'Trabzonspor gibi kulüpte oynamayı gerçekten hayal ediyorum' ve 1-2 ay sonra buraya geldim. Sadece burada değil, dünyada bir yere sahip olan kulübe geldim. Umarım burada bir şey başarmadan ayrılmam. Futboldan sonra ne yapacağımı söyleyemem. Şu anda başarılı olmaya odaklanıyorum. Kendimle gurur duymak istiyorum. Bugünün dünden daha iyi olması gerektiğine inanıyorum. Benim hakkımda konuşan insanlar ne derlerse desinler, benim ve ailemin kendimle gurur duymasını istiyorum. Sadece buna odaklanıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra, futbolun içerisinde yer almaya devam edeceğim. Umarım futbolu bıraktıktan sonra da oynadığım süredeki başarım gibi başarılı olabilirim. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra 'yaptım ve bitti' demek istemiyorum. Orada kendime yeni bir yol çizip tekrar başarılı olmak istiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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