Ortahisar'da 2022 yılında 2 bin 165 çift evlendi

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, 2022 yılında 37 ülkeden toplam 2 bin 165 çiftin nikahı kıyıldı.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 215 yabancı uyruklu kişinin 102'sinin yabancı, 113'ünün ise Türk vatandaşlarıyla evlendiğini belirtti.
Her bir çiftin davetine icabet etmeye gayret ettiğini aktaran Genç, "Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Genç, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 164 çiftin de nikahının kıyıldığını ifade ederek, yabancı ülke vatandaşı çiftlerin yasal süreçlerini tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikah işlemlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.