Ortahisar'da 2022 yılında 2 bin 165 çift evlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda, 2022 yılında 37 ülkeden toplam 2 bin 165 çiftin nikahı kıyıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 215 yabancı uyruklu kişinin 102'sinin yabancı, 113'ünün ise Türk vatandaşlarıyla evlendiğini belirtti.

Her bir çiftin davetine icabet etmeye gayret ettiğini aktaran Genç, "Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Genç, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 164 çiftin de nikahının kıyıldığını ifade ederek, yabancı ülke vatandaşı çiftlerin yasal süreçlerini tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikah işlemlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.