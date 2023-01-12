TBMM Başkanı Mustafa Şentop Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Şentop ve Yılmaz, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, daha sonra Vali Ustaoğlu ile görüştü.

Şentop ve Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Anı Defteri'ni imzalayan Şentop, Zorluoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret anısına Zorluoğlu, Şentop'a tablo hediye etti.

Ziyarette Şentop'a, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.





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