TESOB'dan dijital pazarlama eğitimi

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TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, 30 kursiyere dijital pazarlama eğitimi verileceğini bildirdi.



Kara, yaptığı yazılı açıklamada, TESOB ve İŞKUR iş birliği ile 15'i kadın olmak üzere 30 kursiyere 4 ay uzmanlar tarafından pratik ve teorik eğitim verileceğini belirtti.



Kursiyer seçiminde, üniversitelerin pazarlama, reklamcılık, iletişim, tasarım, fotoğraf, yeni medya bölümleri ile mesleki ve teknik liselerin pazarlama ve bilişim teknolojileri bölümlerinden mezunlara öncelik verileceğini vurgulayan Kara, şu değerlendirmede bulundu:



"Şubatta başlayacak eğitim programımıza Trabzon'da ikamet eden ya da proje süresince ikamet etmeyi taahhüt eden 18-35 yaş arasında İŞKUR'a kayıtlı 15'i kadın, 15'i erkek olmak üzere toplam 30 işsiz kursiyer kabul edilecektir. Kurslarımız haftada 5 gün 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen, sosyal medyayı ve interneti iyi kullanan ya da benzer işlerde çalışıp mevcut durumda işsiz olan, eğitim programlarına istikrarlı şekilde katılabilecek kişiler projemizin kursiyer grubumuzun belirlenmesinde etkili olacaktır."

Kara, başvuruların TESOB'a yapılması gerektiğini de kaydetti.



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