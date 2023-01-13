AK Parti'li Belgin Uygur, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

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TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Uygur, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti MKYK üyeleri İsmail Cenk Dilberoğlu ve Şevki Şar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile Eren Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Anne Ayşe Bülbül'e taziyelerini ileten Uygur, Eren Bülbül'ün mezarı başında dua etti.

Uygur, şehitliğin önemine işaret ederek "Onunla ilgili ayet var, şehitler diridirler. Şehadet en büyük makam, en büyük nasip. İnşallah öbür alemde onlar bizlere şefaat edecek, bizleri de kendi yanlarına alacaklar. Şehitlik en şerefli mertebe. İnşallah şehit anasısın. Trabzon'a gelince, 'Bizim bir Ayşe teyzemiz, bir Eren'imiz var' diyoruz. Bizim vatanımızın evlatları böyle, Ayşe teyzeler böyle evlatlar yetiştirirler. Eren de sen de iyi ki varsın." dedi.

Ayşe Bülbül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gelenler bizleri mutlu, huzurlu ediyor. Evladımın unutulmadığını, bizlerin unutulmadığını hissediyoruz. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Uygur, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu'nun belediye çalışmaları hakkında bilgi aktardığı Uygur, "Türkiye Yüzyılı" sivil toplum buluşmaları programı kapsamında kente geldiğini söyledi. Programlara Tekirdağ'dan başladıklarını anımsatan Uygur, "Ardından Denizli ve Eskişehir'de gerçekleştirdik. Bugün de Trabzon'dayız. Takvim de sıkışık ama Türkiye'yi temsil eden bölgelerde en az birer ilimizde sivil toplum kuruluşu buluşmaları yapmayı planlıyoruz." dedi.

Uygur, down sendromlu 15 yaşındaki Eren Şener'i de Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince bir süre önce, okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekleyen Eren Şener için durak yaptırılmıştı.

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