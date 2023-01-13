AK Parti'li Belgin Uygur, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Belgin Uygur, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

AA

AK Parti'li Belgin Uygur, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Uygur, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti MKYK üyeleri İsmail Cenk Dilberoğlu ve Şevki Şar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile Eren Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Anne Ayşe Bülbül'e taziyelerini ileten Uygur, Eren Bülbül'ün mezarı başında dua etti.

Uygur, şehitliğin önemine işaret ederek "Onunla ilgili ayet var, şehitler diridirler. Şehadet en büyük makam, en büyük nasip. İnşallah öbür alemde onlar bizlere şefaat edecek, bizleri de kendi yanlarına alacaklar. Şehitlik en şerefli mertebe. İnşallah şehit anasısın. Trabzon'a gelince, 'Bizim bir Ayşe teyzemiz, bir Eren'imiz var' diyoruz. Bizim vatanımızın evlatları böyle, Ayşe teyzeler böyle evlatlar yetiştirirler. Eren de sen de iyi ki varsın." dedi.

Ayşe Bülbül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Gelenler bizleri mutlu, huzurlu ediyor. Evladımın unutulmadığını, bizlerin unutulmadığını hissediyoruz. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Uygur, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu'nun belediye çalışmaları hakkında bilgi aktardığı Uygur, "Türkiye Yüzyılı" sivil toplum buluşmaları programı kapsamında kente geldiğini söyledi. Programlara Tekirdağ'dan başladıklarını anımsatan Uygur, "Ardından Denizli ve Eskişehir'de gerçekleştirdik. Bugün de Trabzon'dayız. Takvim de sıkışık ama Türkiye'yi temsil eden bölgelerde en az birer ilimizde sivil toplum kuruluşu buluşmaları yapmayı planlıyoruz." dedi.

Uygur, down sendromlu 15 yaşındaki Eren Şener'i de Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince bir süre önce, okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekleyen Eren Şener için durak yaptırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TESOB'dan dijital pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER TESOB'dan dijital pazarlama eğitimi
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Trabzonspor, sahasında yeni sayfa açmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, sahasında yeni sayfa açmak istiyor
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop Trabzon'da ziyaretlerde ...
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası, ...
Ortahisar'da 2022 yılında 2 bin 165 çift evlendi
YEREL HABERLER Ortahisar'da 2022 yılında 2 bin 165 çift evlendi
Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha o mutlu güne şahit olacağız  
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha o mutlu güne şahit ...
Trezeguet: Trabzonspor, her zaman kazanmak zorundadır
YEREL HABERLER Trezeguet: Trabzonspor, her zaman kazanmak zorundadır
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Lig uzun bir maraton"
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Lig uzun ...
Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet: "Başarıya odaklandım"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet: "Başarıya ...
(Görüntülü)YILIN İLK KRUVAZİYERİ, İLK KEZ KIŞ SEZONUNDA TRABZON LİMANI&#039;NDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)YILIN İLK KRUVAZİYERİ, İLK KEZ KIŞ ...
Kış sezonunda Trabzon'a ilk kez kruvaziyer geldi
YEREL HABERLER Kış sezonunda Trabzon'a ilk kez kruvaziyer geldi
"Astoria Grande" kruvaziyeri 502 yolcusuyla Trabzon Limanı'na geldi
YEREL HABERLER "Astoria Grande" kruvaziyeri 502 yolcusuyla Trabzon ...
Trabzon'da üniversite öğrencileri "hamsi şenliği"nde buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da üniversite öğrencileri "hamsi şenliği"nde ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Hocamıza güvenimiz tamdır
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Hocamıza güvenimiz ...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, teknik direktör Avcı ile bir araya geldi:
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, teknik direktör ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Hocamıza güveniyoruz. Alınacak tedbirleri, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik."
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Hocamıza güveniyoruz. ...
TTSO Başkanı Çelebi, Şinik Akçabaat OSB'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Çelebi, Şinik Akçabaat OSB'yi ziyaret ...
Trabzon'da kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'a Nevruz Bayramı'nda daha çok turist çekmek için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'a Nevruz Bayramı'nda daha çok turist çekmek ...
Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı
YEREL HABERLER Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.