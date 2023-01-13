Trabzon'da "Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı Konsoloslar Buluşması" düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da sağlık turizminin gelişimine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, bir otelde düzenlenen "Trabzon Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı Konsoloslar Buluşması" toplantısında, turizmin 12 aya yayılması adına sağlık turizminin daha iyi bir konuma gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, Trabzon'un 3 bin 500 yatak ve 10 bini aşkın sağlık çalışanıyla güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu dile getirerek, "Bu imkanları dost ve kardeş ülkelere sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Valilik olarak bu konudaki organizasyonlarda maddi ve manevi olarak yapılacak her şeyde hazırız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon'un gerek sağlık tesisleri, gerekse sağlık personeli açısından Türkiye'nin en şanslı yerlerinden olduğunu ifade etti.

Sağlık turizminde daha fazlasının yapılabileceğine işaret eden Ataman, "Geçen yıl turizmden elde edilen gelir 1 milyar 74 milyon dolar. Gelecek yıllarda bu rakamı 3-4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakamın içinde sağlık turizminin de payını artırmayı amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek tesisleşme, gerekse diğer konularda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise katılımcılara, özel ve kamu hastanelerinin sağlık turizmi ve turist sağlığı hizmetleri hakkında bilgi aktardı.

Sağlık turizminin önemine dikkati çeken Usta, "Turistin sağlığı kapsamında hastanelere başvuran yabancıların sayısı 2022 yılında 20 bin 118 oldu." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi de "Tüm hedefimiz sağlık turizminde hep birlikte Trabzon'u bir adım daha öne taşımaktır. Kamu ve özel hastanelerimizin, sağlık kuruluşlarımızın potansiyelini öne çıkararak sağlık turizmini ilimizde ve bölgemizde geliştirip turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Sağlık Komisyonu Başkanı Mehmet Üçüncüoğlu, mayısta sektör profesyonellerin katılacağı "Trabzon Sağlık Turizmi" paneli organize etmeyi planladıklarını belirtti.

Toplantıya, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, THY Trabzon Müdürü Osman Hacımahmutoğlu, İran ve Rusya başkonsolosluklarından ataşeler, fahri konsoloslar, kamu ve özel hastaneler ile sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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