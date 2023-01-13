AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Uygur, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde partisince organize edilen "Türkiye Yüzyılı" toplantısında, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin dün İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarını kınadı.

"İsveç'in NATO üyeliğinin söz konusu olduğu bu dönemde Madrid'deki bizim kesin ve kararlı tutumumuz, orada zapta alınan o mutabakatın aksine olarak İsveç'te böyle elim bir olayın gerçekleştirilmesi alenen aymazlıktır." ifadesini kullanan Uygur, "Bu manada hem terör örgütünü hem PKK terör örgütünü lanetliyoruz hem de İsveç hükümetini kınıyoruz. Bu konuda sorumluluğunu ve gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." dedi.

Uygur, bu olayın, Türkiye'nin mücadelesindeki haklılığının ve kararlılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "40 yıl boyunca terörle mücadele etmiş bir ülke olarak hem toprak bütünlüğümüzü hem sınırlarımızı korumak anlamında terörle mücadelede haklılığımızı bir kere daha göstermiştir. Tekrardan bu vahim ve iğrenç olayı lanetliyorum." diye konuştu.

Parti olarak hizmetlerini 20 yıl boyunca milletin talep ve beklentileri doğrusunda hayata geçirdiklerinin altını çizen Uygur, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumun kalbi olan sivil toplum kuruluşlarıyla da iletişimimizi ve istişaremizi hiçbir zaman koparmadık. Politikalarımızda, eser ve hizmetlerimizi oluşturma konusunda millete hizmet etme yolunda aslında hep birlikte istişare kültürüne önem vererek birlikte hareket etmeye gayret ettik. Geçtiğimiz 20 yıl, Türkiye'nin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin hayata geçtiği bir dönem oldu. Hem hak ve özgürlükler anlamında hem eser ve hizmetler anlamında yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk. 2023 seçimlerinin hemen arefesinde 'Türkiye Yüzyılı' başlangıcına da heybemiz dolu vaziyette giriyoruz. Türkiye'nin yüzyılını inşa etmek için sizlerle birlikteyiz. Talepleriniz bizim için anlamlı ve önemli. Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamını getirdik."

Toplantıya, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti MKYK üyeleri İsmail Cenk Dilberoğlu ve Şevki Şar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uygur, programı çerçevesinde AK Parti Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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