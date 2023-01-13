Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.



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