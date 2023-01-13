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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da "Kalandar" geleneği yaşatıldı

AA

Trabzon'da "Kalandar" geleneği yaşatıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un bazı ilçelerinde, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Maçka ilçesine bağlı Kapuköy Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte yanan ateşin etrafında toplanan katılımcılar horon oynayıp yöresel şarkılar söyleyerek eğlendi.

Mahalle halkı tarafından hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği etkinliğe katılan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada ilçe genelindeki çoğu mahallede "Kalandar" geleneğinin sürdürüldüğünü belirtti.

Etkinliklerde insanların birlik ve beraberlik içerisinde uyum gösterdiklerini ifade eden Koçhan, "Herkes kendi mahallesindeki ürünleri bir araya getirip toplanıyor ve kemençe eşliğinde horonlar oynanıyor. Herkesin getirdiklerinin bir aradayken tüketildiği gelenek. Ayrıca çeşitli kostümlerin giyilmesi ve kapıya poşetler asılarak içinin doldurulması bekleniyor. Bu anlamda kültürümüzü yaşatmak için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Yaşat ki Değer Bulsun Projesi" kapsamında "Kalandar" kutlaması yaptı.

Etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrenciler Doğan Sebetçi ve Berra Nur Genç, padişah ile pamuk prenses kostümü giyerek Çukurçayır ve Erdoğdu Mahallelerindeki apartmanları ziyaret etti.

Ellerindeki poşetlerle kapıları çalan ve hediyeleri kabul eden öğrenciler mızıka eşliğinde yaptıkları etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Çifci, proje kapsamında her ay farklı bir tema işlediklerine değinerek, "Topladığımız meyveleri huzurevine gidip teslim etmek istiyoruz. Toplumda biz nasıl yaşıyorsak, özel gereksinimli öğrencilerimizi de o şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. O nedenle bizde öğrencilerimizle birlikte bu etkinliği yapmak istedik." dedi.

Özel öğrencilerin ziyarette bulunduğu ev sakinlerinden Mehmet Uzun da çocukluk döneminde kendisinin de Kalandar kutlamalarına katıldığını belirterek, "Çocukları görünce çok sevindim, kendi çocukluğumu onlarda gördüm. Bu tür geleneklerin devam etmesi çok güzel. En azından mahalle ruhu ve birliktelik artıyor." ifadelerini kullandı.

Mihriban Ayvaz özel gereksinimli öğrencileri gördüklerinde çok sevindiklerini söyledi, "Bu tür geleneklerin yaşatılması çok güzel, duygulandım açıkçası. 30 yıldır Trabzon'da yaşıyorum, ilk başlarda çok yadırgamıştım, poşeti 'Niye kapıya koydular?' diye ama sonradan öğrenince bizde poşetlere bir şeyler koymaya başladık. Bu şekilde güzel bir etkinlik oluyor." dedi.

- Kalandar geleneği

Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde yörede bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor.

Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor. Söz konusu çantayı açan komşu da aynı çantaya özel armağan ve çeşitli kuruyemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendini görme ihtimaline karşı tanınmamak amacıyla da ilginç kıyafetler giyiyor.

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