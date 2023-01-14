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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

AA

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 5-0 kaybettiği Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın savunmasında cezalı Vitor Hugo'nun yerine Stefano Denswil, sakatlığı bulunan Jean Philippe Gbamin'in yokluğunda ise Marc Bartra görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Jens Stryger Larsen'in yerine Bruno Peres'i, Naci Ünüvar'ın yerine ise Djaniny Semedo'yu tercih etti. Santrforda ise cezası biten Maxi Gomez formasına kavuşurken Umut Bozok, yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Gbamin ve Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo, forma giyemedi.


- Djaniny, 10 hafta sonra


Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 32 dakikasında görev yapan forvet oyuncusunun ilk 11 hasreti, Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi.


- Bruno Peres, 266 gün sonra


Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.

Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayımladı.

Videoda Peres'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zor bir dönemdi. 6 aylık uzun bir süreçti. Bütün bu olanlardan sonra karnımızda yine kelebeklerin uçuşması, tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek, çok önemli şeyler. Çok özledim, saha içinde olduğum o an eşsiz bir an. En sevdiğiniz, aşık olduğunuz şeyi tekrar yapabilmek çok önemli. Beni de çok mutlu ediyor. Geri dönebildiğim için mutluyum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Sadece benim hissedebildiğim ve anlatabileceğim bir duygu. Daha önce de söylediğim gibi takım arkadaşlarıma yardımcı olabilme ve hedeflerimize ulaşabilme yolculuğuna devam edebilmek için olumlu bir sonuç almayı umuyorum."


- Avcı'ya destek sürdü


Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylemlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti.

Taraftarlar, maç öncesi tribüne 'İnadına Abdullah Avcı', 'Avcı olana yol dayanmaz, Avcı koşarken asla yorulmaz' yazılı pankart astı.

Bu arada Trabzonspor, 'Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.

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