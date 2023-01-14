Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 79 Larsen), Bartra (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas (Dk. 79 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Doğucan Haspolat), Trezeguet, Djaniny (Dk. 66 Naci Ünüvar), Maxi Gomez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Lima (Dk. 83 Keny), Touba, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Aleksic), Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Dk. 88 Szysz), Okaka

Gol: Dk. 21 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 64 Serdar Gürler, Dk. 90+2 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 77 Peres (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

48. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazından Maxi Gomez'in şutunda, kaleci Volkan Babacan yatarak topu kontrol etti.

53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



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