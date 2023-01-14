Trabzonspor, sahasında moral buldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek moral buldu.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası zor günler geçiren bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas attı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Medipol Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.

Süper Lig'de 8 Mart 2021'de konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.



Trabzonspor, söz konusu 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.