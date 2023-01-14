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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

AA

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce görev yaptığı Başakşehir Futbol Kulübünün ligin en iyi organize olan takımı olduğunu belirterek, "Hafızası var, Emre Hoca'yla üstüne koyarak ilerliyorlar. Zor müsabaka bizi bekliyordu. Böyle iniş çıkışların olduğu süreçte tekrar kazanarak devam etmek bizim için önemliydi." dedi.

"Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." diyen Avcı, "Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir de biz de 27-28 müsabaka oynayan takımız. Diğerlerinden iki kat fazla. Başakşehir'e hem lig hem Avrupa'da başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu süreçte yaptıkları fedakarlık ve kazandıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


- "Vazgeçmeden devam edeceğim"

Avcı, kendisi açısından son 1 haftanın nasıl geçtiğine ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Trabzonspor'da 26 ayı bitirdim. Bu süreçte Trabzonspor ligin en fazla puan alan, en fazla kupa alan takımı. Futbol içinde inişleri çıkışları olan süreçler yaşayabiliriz. Beni en çok yoran iki müsabaka var. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçları. Alanyaspor maçı başlıyor, 7 dakikada 3 pozisyon buluyoruz, sonra gol yiyor ve kırılıyoruz. Trabzonspor böyle kırılamaz. İki maç beni çok yormuştur. Bunla ilgili değerlendirme yapacağım. Başkana, yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın, sokakta insanların gösterdiği teveccüh, saygı beni son derece memnun etmiştir. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeden devam edeceğim."

Bazı hassasiyetler bulunduğunu anlatan Avcı, "Geldiğimiz günden bugüne ben hem yarışırken hem geliştirirken kulübün her şeyi ile uğraşmak istemiyorum. Burası büyük bir kulüp ve altyapı. Ben buranın CEO'su değilim, teknik direktörüyüm. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yönetim, başkan destek veriyor. Yarışırken, geliştirirken hassasiyetim var. İki hafta önce Giresunspor maçı için taktik bir şey deniyorum, rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam sosyal medyada yer alıyor. Bunu kim veriyor sosyal medyadan. Takip ediyorum ve biliyorum ki bulacağım. Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes paçasına yapışamaz. Basın yok hiçbir şey yok. Antrenman yapıyoruz, akşam çıkıyor. Neden içinizdeki şeyleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bir tek hizmet edecek yer var, o da Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

Avcı, ligin ilk yarısı ve şampiyonluk yarışına ilişkin, "Galatasaray, son yakaladığı ivmeyle geçen sene bizim elde ettiğimiz gibi bir pozisyon yakaladı. İniş çıkışlar olacaktır. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir yarışın içinde olacaktır. Kaliteli kadroları var. Konyaspor, Kayserispor gibi takımlar da var. Genç nesil teknik direktörler oyun kalitesini arttırıyor. Kalite yüksek, rekabet daha fazla olacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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