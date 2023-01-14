Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Bruno Peres, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peres, "İyi bir maç oldu. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Buna ihtiyacımız vardı. Takım olarak iyi bir duruş gösterdik. Kazanabilmek, yola devam edebilmek önemliydi. Biz de bunu başardık." dedi.

Müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Peres, "Resmi maçlar; idmandan veya, hazırlık maçlarından her zaman farklıdır. Oynayış tarzınız da değişir. Takım arkadaşlarımla birkaç aydır idman yapma fırsatım oldu. Oynayarak ve daha iyi tanıyarak birbirimiz için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan şey kazanabilmekti, bunu başardık." şeklinde konuştu.





- Bakasetas: "Kazanabilmek bizim adımıza çok önemliydi"

Bordo-mavili futbolcu Anastasios Bakasetas, geride kalan hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenildiklerini hatırlatırken, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sonuna kadar inandıklarını dile getirdi.

Bazı takım arkadaşlarıyla kötü durumu tersine çevirme adına konuştuklarını anlatan Bakasetas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uğurcan ve Abdulkadir bana geldiler. Onlarla birlikte konuştuk. Tabii ki takım için daha iyi neleri yapabiliriz, neleri yapmamız gerekir, hoca hakkında da durumu görüştük. Hocamızı kesinlikle ne olursa olsun desteklememiz gerektiğini bana anlattılar. Özellikle oynadığımız son maçtaki yediğimiz 5 golün sorumlusu hocamız değildir. Ben de onlarla aynı fikirdeydim. Hocamıza destek olmamız gerektiğini ben de düşünüyordum. Antrenman sonrası hocamızı aradık, görüşmek istedik. Evinde olduğunu söyledi. Beraber gitmek için kaptanlarımızı aradım. Hocamızın yanına gittik. Onun yanında olduğumuzu aktarıp, durumunu konuştuk. Zor durumda yanında olduğumuzu anlattım."

Bugün maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Bakasetas, "Alanyaspor karşısında aldığımız utanç verici mağlubiyet sonrası, bu tip maçlarda kazanabilmek bizim adımıza çok önemliydi. İyi bir futbol ortaya koyduğumuz için mutluyum. Gol yemeden kazandığımız için de mutluyum." şeklinde konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.