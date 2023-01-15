Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin saha araştırma ve istihbari çalışmaları sonucu Yolgören Mahallesi'nde Ö.B ve D.B'nin evlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Ekiplerce, jandarma narkotik madde tespit köpekleri "Yatkın" ve "Duman"ın da katılımıyla şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 840 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.B ile D.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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