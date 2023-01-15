Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi öldü

Emekli ve memur zam farkları ne zaman ödenecek?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir siteye 61 VN 966 plakalı otomobiliyle giren Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), arkasından gelen CB 7949 TC plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile ateş açarak Lordkipanidze'yi yaralayan kişi, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın zanlıları R.M. ve N.M'yi yakaladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.