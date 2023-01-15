Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Kaşüstü Mahallesi'ndeki bir siteye 61 VN 966 plakalı otomobiliyle giren Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), arkasından gelen CB 7949 TC plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Otomobile ateş açarak Lordkipanidze'yi yaralayan kişi, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Lordkipanidze, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın zanlıları R.M. ve N.M'yi yakaladı.