Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu yaptı.

Rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

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