Trabzon'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da yaşayan yabancı uyrukluların topluma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) destekleriyle düzenlenen programa, çok sayıda yabancı uyruklu kişi katıldı.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyrukluların sosyal hayata uyumunu her anlamda desteklediklerini belirterek, "Bu konuda bizler de tüm kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir gayret içinde çalışıyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Destek veren kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Faaliyetleri Daire Başkanı Burak Yaşar ise Göç İdaresi Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Göçün, birden fazla kamu kurumu ve paydaşını ilgilendiren bir husus olduğunu ifade eden Yaşar, "Bugün ülkemizde 190'ı aşkın farklı milletten 5 milyonu aşkın yabancının ülkemizde huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını biliyoruz. Kadınların toplumsal hayatta varlıklarını artırmaları, kendi kendilerine yeter hale gelmeleri, ekonomik olarak özgürleşmeleri ve bu özgürleşmeyle birlikte kendilerini geliştirirken çocuklarını ve toplumu geliştirmeleri bizler için çok kıymetli bir husus." diye konuştu.

Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu da kurumun amaçları doğrultusunda geçen yıl Trabzon'da 104 program gerçekleştirildiğini belirtti.

IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu, "Yerelde Uyum Buluşmaları"nın 74'üncüsünü Trabzon'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje kapsamında 81 ilde 100 buluşma planladıklarını ifade eden Kurucu, "Misafirlerimize, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca erişebileceği hak ve hizmetler hakkında birinci elde en doğru bilgiyi vermeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Merve Demirkan Düger de "Türkiye'de Sosyal Uyum" konulu sunum gerçekleştirdi.

Oratoryo ile devam eden program kapsamında katılımcılar, kamu kurumları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve dernekler tarafından hazırlanan el sanatları sergisini ziyaret etti.





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