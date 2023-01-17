Trabzon'da Gürcistan uyruklu kişiyi otomobilde silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcistan uyruklu kişiyi, otomobilde silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde 3 gün önce 61 VN 966 plakalı otomobilinde Revaz Lordkipanidze'yi (65), arkasından gelen CB 7949 TC plakalı otomobilden inerek silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan R.M. ve N.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.