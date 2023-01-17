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Mesleğini 53 yıldır sürdüren berber Avni, 28 yıldır da hastalara hizmet veriyor

AA

Mesleğini 53 yıldır sürdüren berber Avni, 28 yıldır da hastalara hizmet veriyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yarım asrı aşkın süredir berberlik yapan Avni Kayıkçı, yaklaşık 28 yıldır Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki hastalar ve yakınları için çalışıyor.

Berberlik mesleğine ilk adımı 13 yaşındayken atan 66 yaşındaki Avni Kayıkçı, 53 yıldır elinden usturasını ve makasını düşürmüyor.

İstanbul ve Hollanda'da bir süre kalarak mesleğinde kendini geliştiren Kayıkçı, ardından döndüğü memleketinde aralıksız berberlik yaptı.

KTÜ Farabi Hastanesinde kendisine 10 metrekarelik bir dükkan açan Kayıkçı, hasta ve yakınlarının yaklaşık 28 yıldır saçını, sakalını kesiyor.

Hastanenin "Berber Avni"si olarak tanınan Kayıkçı, kadın erkek ayırmaksızın elindeki makası ve usturasıyla servis servis hastaların hizmetine koşuyor.

Yatan hastalara yönelik tek kullanımlık malzemeler kullanan Kayıkçı, müşteri sağlığı ve memnuniyetini ön planda tutuyor.

Yalnız çalışan, "Kiminin parası, kiminin duası" diyerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veren Kayıkçı, zaman zaman yorulsa da mesleğini hala ilk günkü hevesle sürdürüyor.

- "Kanser hastalarına yönelik hassasım"

Bazen kanser hastasının, bazen de hasta çocuğun saçını kesen Kayıkçı, AA muhabirine, verdiği hizmetten hasta ve yakınlarının da memnun olduğunu söyledi.

Kayıkçı, maddi durumu olmayanlardan ücret almadığını belirterek, az olmakla birlikte kadın hastalara da hizmet verdiğini anlattı.

Kanser hastalarına yönelik hassas olduğunu kaydeden Kayıkçı, "Onlara şifa diliyor, moral veriyorum. 'Bu hastalığı atlatırsınız, canınızı sıkmayın' diye telkinde bulunuyorum. Saçları dökülünce çok üzülüyorlar. 'Tekrar çıkacak, canınızı sıkmayın' diyorum ve sohbet ediyoruz. " dedi.

- "Yıllarca burada olduğum için elimden geleni yapıyorum"

Kayıkçı, hastaların sıkıntılarını da dinleyerek elinden geldiğince onlara moral vermeye çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda tek çalışıyorum. Zaten çalışacak eleman da bulamıyorum. Saat 16.00'dan sonra servise çıkıyorum. Bayağı yoruluyorum ama yapacak bir şey yok. İnsanlar 'Allah razı olsun. İyi ki burada böyle bir hizmet var' diyor. Bize de dua ediyorlar. Bu da beni mutlu ediyor."

Yurt dışından gelen hastalara da berberlik hizmeti verdiğini belirten Kayıkçı, "Hastalara yetişmeye çalışıyorum. Yıllarca burada olduğum için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

- "Yüzünü, gözünü temiz görmek daha iyi hissettiriyor"

Ordu'dan gelen ve KTÜ Farabi Hastanesinde ameliyat olan Mustafa Sinanöz ise hasta odasında aldığı berberlik hizmetinden oldukça memnun kaldığını vurguladı.

Mide ameliyatı nedeniyle 11 gündür hastanede yattığını dile getiren Sinanöz, "Böyle bir hizmeti almak çok güzel. Allah başhekimimizden, rektörümüzden, bu hizmeti sağlayan herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Sinanöz, hastayken yüzünü gözünü temiz görmenin insanları daha iyi hissettirdiğine değinerek, "İnsanın morali yerine geliyor. Hastaneden ve sunulan imkanlardan çok memnunuz." dedi.

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