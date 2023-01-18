Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1 milyon avro satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.





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