Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 165 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı, kumar masasındaki 1020 liraya el konuldu.

Şüphelilere, toplam 12 bin 165 lira para cezası uygulandı, işletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.





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