Trabzon'da sezon öncesi turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni sezon öncesi turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle sezon öncesi yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan, Trabzon'u 12 ay turizm hareketinin olduğu bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Tüm paydaşlarla bu hedefe yönelik çalıştıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yılın ilk kruvaziyer gemisini karşıladık. Nisan ayı sonuna kadar 8 geminin daha gelmesini bekliyoruz." dedi.
Çelebi de Trabzon'daki turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları aktardı.
Özellikle sağlık turizmine büyük önem verdiklerini dile getiren Çelebi, "Sağlık turizminin ilimizde geliştirilmesi adına etkin biçimde çalışıyoruz. Fuar ve kongre turizmi de kentimizdeki turizm hareketinin yıl boyunca devam etmesi için önem verdiğimiz konulardan biri." diye konuştu.
Toplantıda, Trabzon turizm stratejisinin oluşturulması, turizm master planlarının yapılması, yerli ve yabancı turistlere yönelik çağrı merkezinin kurulması, sektöre yönelik eğitim faaliyetleri, turizm fakültesi kurulması ve bölgedeki turist rehberi sayısının artırılması gibi konular da ele alındı.