Trabzon'da sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si bebek 7 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Nefsişarlı Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden aile üyelerinden birinin 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından 7 kişiyi ambulanslarla Vakfıkebir ve Akçaabat ilçesindeki hastanelere ulaştırdı.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen ailenin tedavisi devam ediyor.

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