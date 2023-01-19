Trabzon'daki tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın nisanda hizmete girmesi planlanıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da restorasyonu tamamlanan tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın nisanda açılması planlanıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, restore edilen hamamda inceleme yaptı, yüklenici firma yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Genç, restorasyonu çok başarılı ve nitelikli bulduğunu belirterek, "Yüklenici firmamız çok titiz, ince işçilik isteyen, nitelikli bir çalışmaya imza attı. Bu nadide tarihi değerimizi güzel, hak ettiği görünüme kavuşturdu." dedi.

Hamamın askeri müze konseptiyle nisanda hizmete açılacağını ifade eden Genç, "Projemiz ihale şartnamesine uygun olarak tamamlandı. Müze konseptiyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımız ise titiz şekilde devam ediyor. Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak yeniden hayat buldu. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç, hamamın tarihine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"1890'lı yıllarda 2. Abdülhamit zamanında Anadolu'da birçok şehirlerde han, hamam, kervansaray, mektep gibi eserler yapıldı. Onların bir tanesinde bulunuyoruz. Tarihin bize bıraktığı, emanet ettiği bir eser. Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız. Hamam olarak kullanılmış ama zamanla bırakılmış, terk edilmiş. Göreve geldiğimizde konuyla ilgili valimizle yaptığımız istişarede devralma talebimizi ilettik ve burayı devraldık. Valiliğimizin de desteğiyle ve kurul onaylı projemiz doğrultusunda tamamen orijinaline uygun olarak gün yüzüne çıkardık. Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu'na da teşekkür ederiz. Restorasyon çalışmamız tamamıyla sona erdi."

Yapı içerisinde çok amaçlı salon, fuaye ve kafe bölümüne ilişkin tasarım ve içerik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Genç, Trabzon halkıyla bütünleşecek, sosyal ve kültürel yaşamın çok önemli parçası olacak bir tarihi mirası daha hayata kazandırmaktan mutluluk ve onur duyduğunu sözlerine ekledi.

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