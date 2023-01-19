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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

AA

Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 yaptı. Antrenman, dayanıklılık çalışması, daralan oyun ve sonuçlandırma ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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