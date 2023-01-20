Eymen Emre'nin tek isteği okulunda karne alabilmek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da, anne karnında oluşan ve halk arasında "ayrık omurga" olarak da bilinen spina bifida ve hidrosefali hastalıkları nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim uygulamasından yararlanan birinci sınıf öğrencisi Eymen Emre Dinç, ilk karne heyecanını yaşadı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan ve Canan Dinç çiftinin ilk çocukları Eymen Emre, 7 yıl önce spina bifida rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Beyninde sıvı da biriken Eymen Emre, hastalıkları dolayısıyla okula gidemeyince Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim uygulamasından yararlandı.

Hami Yıldırım İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Eymen Emre'ye, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen sınıf öğretmeni Burcu Aygün haftada üç gün ders verdi.

Eymen Emre, ilk karnesini evlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nun elinden aldı.

Fettahoğlu, AA muhabirine, Eymen Emre'nin karne sevincine ortak olmak istediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim uygulamasından il genelinde 104 öğrencinin yararlandığını ifade eden Fettahoğlu, Eymen Emre'nin de bu öğrencilerden biri olduğunu belirtti.

Fettahoğlu, başarılı öğrenciye tatilde keyifli vakit geçirmesi için "bilim ve oyun seti" hediye etti.

- "Seneye inşallah okula gidecek"

Baba Ramazan Dinç, oğlunun okula gitmekte zorluk yaşadığı için evde eğitim imkanından yararlandığını söyledi.

Oğlunun eğitim almasından mutlu olduğunu dile getiren Dinç, "Okula gitmekte zorluk yaşadığımız için ev bizim açımızdan daha iyi oldu ama inşallah seneye okulda arkadaşlarıyla birlikte devam edecek. Bu sene böyle bir durumu var, evde eğitim. Seneye inşallah okula gidecek." dedi.

Dinç, oğlunun daha sosyalleşmesi için okula gitmesini çok istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu eğitim bizim için çok iyi oldu. Bundan önce, daha çok arkadaşlarıyla beraber olsun diye kreşe götürmüştük. Devamlı gidip geliyordu. Bizim için problem oluyordu ama evde eğitim bizim için çok rahatlatıcı bir durum. Tabi daha çok sosyalleşmesi için okula gitmesini istiyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah okula da gidecek. İlk karnesini aldı. Öğretmenlerimiz de bize çok destek oldu. Bizi çok mutlu ettiler. İnşallah diğer çocuklar da böyle mutlu olur."

Öğretmen Burcu Aygün, Eymen Emre'nin derslerinde çok başarılı olduğunu anlatarak, "Derslerden ziyade bizim için hayatı öğrenmesi önemli. Onu da başardığımıza inanıyorum. Haftada üç gün evde eğitime geliyorum. İyi ki Eymen'i tanımışım. Derslerinde başarılı, karnesini de aldı. Yarıyıl heyecanını da birlikte yaşamış olduk. Darısı ikinci döneme inşallah." diye konuştu.

İlk defa karne aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Eymen Emre Dinç, "Çok heyecanlıyım, karne aldım. Öğretmenime de burada olduğu için teşekkür ediyorum. Tatilde derslerimi yapacağım, oyun oynayacağım." dedi.

Dinç, okula gitmek istediğini, karnesini de okulunda almak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.