Trabzon'un 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede sona gelindi

TRABZON (AA) - Trabzon'un 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak "Trabzon İçmesuyu Projesi" tamamlanmak üzere.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un içme suyu problemini ortadan kaldırmak için Trabzon İçmesuyu Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin üç aşamadan oluştuğuna işaret eden Balta, "Birinci aşamamız olan Atasu Barajı'nı 2012 yılında hizmete açmıştık. Gövde hacmi 4 milyon 650 bin metreküp olan ve 35 milyon 750 bin metreküp su depolanan Atasu Barajı'mız, Trabzon İçmesuyu projemizin en önemli ayağıdır. Atasu Barajı'mız sayesinde yıllık 75 milyon metreküp suyu regüle ederek, Önce Akoluk Arıtma Tesisi'mize oradan da isale hattı vasıtasıyla temiz su depolarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Balta, projenin ikinci aşaması olan Akoluk Arıtma Tesisi'nin inşaatının da tamamlandığını müjdeleyerek, şöyle devam etti:

"Trabzon'un marka yatırımlarından biri olan ve günlük 200 bin metreküp içme suyunu arıtabilecek kapasiteye sahip olan bu tesisimizi 41 bin metrekare üzerine inşa ettik. Tesisimiz, modern arıtma tesislerimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu ayın ortalarında tesisimizde test çalışmalarına başlıyoruz. Son teknoloji ürünleriyle donattığımız tesisimiz, projemizin bir nevi beyni konumundadır ve SCADA sistemi üzerinden tüm kontrolleri sağlayabileceğimiz bir merkez niteliği taşımaktadır."

Projenin son aşamasının ise 93 kilometrelik isale hattı inşaatı olduğuna dikkati çeken Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu inşaatımızda da hattın 92 kilometrelik kısmını tamamlayarak yüzde 95'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Trabzonlu vatandaşlarımıza güvenilir ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına, 'Bizim aşkımız su' diyerek dağları delmeye başladık. İsale hattı inşaatımızın en önemli virajlarından biri olan ve toplam 1012 metre uzunluğundaki Kutlugün İletim Tüneli'nde delgi işlemini tamamladık ve ışığı gördük. 4 metre çapındaki bu tünelle birlikte, Trabzon'da 14 bin metreküp kapasiteli 12 adet depo ile 8 adet terfi istasyonu da tamamlanmıştır. Trabzon İçmesuyu İsale Hattı ve Akoluk Arıtma Tesisi'mizi nisan ayı gibi hizmete almayı hedefliyoruz. Türkiye yüzyılına yakışan bir yatırım olan bu projemizle birlikte, Trabzon'un içme suyu sorununu ortadan kaldırmış ve vatandaşlarımıza memba kalitesinde bir içme suyu sağlamış olacağız."

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