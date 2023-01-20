Trabzonspor marşlarıyla karne aldılar

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini geride bırakan öğrencilere, karneleri Trabzonspor marşları eşliğinde verildi.



Şehit Öğretmen Gürhan Yardım Ortaokulu bahçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine bordo-mavi formalar ve bayraklarla katılan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.

Türk bayrakları eşliğinde Trabzonspor marşları söyleyen öğrencilere, öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti.

Törene, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Demiral da katıldı.





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