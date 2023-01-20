Trabzon'da Akyazı Çocuk Parkı hizmete açıldı

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akyazı Çocuk Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Genç, Akyazı Mahallesi'ndeki parkın açılış töreninde, çocuk parklarının sayılarını daha da artıracaklarını söyledi.

Çocuklar için nitelikli ve kaliteli oyun parklarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Genç, özellikle de güvenliğe çok önem verdiklerini belirtti.

Genç, çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak parkı hizmete açtıklarını anlatarak, "Parkımızın çok güzel ve hoş bir tatil hediyesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Genç, bir süre sohbet ettiği çocuklarla parkın açılışını gerçekleştirdi.



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