Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erkcan'dan Trabzonspor'a ziyaret

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TRABZON (AA) - Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Erkcan, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Yardımcısı Kemal Ertürk'le görüşerek Trabzonspor'a başarı dileklerini iletti.

Sağıroğlu, ziyaret anısına Erkcan'a plaket hediye etti.

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