Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 7 hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan hakkında 8 yıl 14 ay, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.İ.Ş. yakalandı.

Ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan M.A, "kasten yaralama" suçundan aranan H.K, "silahla tehdit" suçundan aranan İ.M, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan E.Ö. ile "basit yaralama" suçundan aranan Z.M, gözaltına alındı.

Bu kişiler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumlarına gönderildi.

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