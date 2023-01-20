Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından açma-germe çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, ayak tenisi ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.





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