Zabıta, hakaret davasından Mehmetçik Vakfı'na bağışla kurtuldu

Seçim tarihi ile ilgili tartışmalar

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da bir kişi, telefonda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu zabıta memuruyla Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

Ortahisar ilçesinde 65 yaşındaki M.B, ikametinin yanına kardeşinin iş yeri açması sonucu evinin ön kısmında kendine ait alanın kısıtlandığı gerekçesiyle ilçe belediyesinin Zabıta Müdürlüğüne dilekçe yazdı.

Müracaatına yanıt alamaması üzerine Zabıta Müdürlüğünü telefonla arayan M.B, zabıta memuru H.G'ye durumu anlattı ve sorununun çözülmesini istedi.

M.B, daha sonra görüşme sırasında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla H.G'den şikayetçi oldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen H.G'nin ses kaydında M.B'ye hakaret ettiği belirlendi.

Dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul etti.

M.B, zabıta memurunun özür dilemesi ve Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağışta bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden H.G'nin vakfa 500 lira bağışta bulunması ve özür dilemesi üzerine taraflar uzlaştı.

Savcılık, H.G'nin uzlaşma şartlarını yerine getirmesinden dolayı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.