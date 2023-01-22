Akçaabat Sahil Parkı'nda yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesince Akçaabat Sahil Parkı'nda yürütülen düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mevcut marina kısmının olduğu yere kadar olan park kısmında etap etap iyileştirme ve yenileme, sert zeminlerde iyileştirme, otopark alanlarında düzenleme, sulama ve aydınlatma sisteminde yenileme çalışmaları yapıldığı belirtildi.



Tüm bu çalışmaların yanı sıra projede belirlendiği üzere sahil parkta yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edileceği aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in değerlendirmelerine yer verildi.



Ekim, çalışmalarla Akçaabat'ın simgesi haline gelen ve bölgede örnek teşkil eden Akçaabat sahil parkını daha işlevsel hale getirmiş olacaklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sahil parkta projeye uygun yapılan çalışmaların yanı sıra sahilin dört mevsim canlı kalabilmesini ve vatandaşlarımızın yıl boyu sahilden faydalanabilmelerini sağlamak için burada bulunan mevcut çay bahçelerini dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz. Önümüzdeki günlerde sahil parka doğal gaz hattı çekilecek. Ayrıca TİSKİ buranın kanalizasyon hattını yeniliyor. Sahil parkta belirli noktalara tek tip yöresel ürün satış büfeleri yerleştireceğiz. Sahilimiz yaz-kış canlı ve hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Hedefimiz 2023 yılı yaz sezonuna kadar burayı tamamlamaktır."







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