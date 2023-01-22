Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Gomez
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Topalli, Eze
Gol: Dk. 33 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.
33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.