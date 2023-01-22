Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 70 Doğucan Haspolat), Bakasetas (Dk. 60 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Djaniny, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Hamsik), Gomez (Dk. 70 Umut Bozok)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Ethemi (Dk. 81 Vefa Temel), Topalli (Dk. 57 Lokilo), Eze (Dk. 72 Guri)

Goller: Dk. 33 Yusuf Yazıcı, Dk. 48 Bartra, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 64 Trezeguet (Trabzonspor)



Sarı kart: Dk. 54 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada Ethemi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

48. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sağdan ortasında Gomez'in şutunda, kaleciden dönen topu takip eden Bartra, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0



51. dakikada bordo-mavili ekip, üçüncü golünü buldu. Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda top, kaleci Jensen'in solundan filelerle buluştu: 3-0



64. dakikada Trabzonspor, skoru 4-0'a getirdi. Hamsik'in pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Trezeguet'nin yerden şutunda top, kaleci Jensen'in sağından filelere gitti: 4-0

79. dakikada Djaniny'in ceza alanı çizgisi yakınından şutunda, kaleci Jensen sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere çeldi.

90+5. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top üstten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



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