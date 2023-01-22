Trabzonspor, sahasındaki başarısını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek sahasındaki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Bartra, 51. dakikada Bakasetas, 64. dakikada Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor, puanını 35'e çıkartarak 5. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 15 puanla 18. sırada kaldı.



Ligde 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 685 günlük sürede iç sahada mağlup olmayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



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