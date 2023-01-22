Trabzonspor-İstanbulspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu 2-3 bölümde değerlendirdiğini belirterek, "İlk bölümü geçtiğimiz dediğimiz anda duran toptan golü yedik. Eksiğimiz olan yön buydu. Trabzonspor ile oynarken daha dikkatli oynamak lazım. Savunmada bireysel, ciddi hatalar yaptık. Oyun düzensiz bir oyuna döndü. Bugün tek kazanım, sarı kart sınırında olan oyuncularımızın haftaya cezalı duruma düşmemeleri oldu." dedi.



Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği sevgiyle ilgili olarak ise Tekke, "Her dakika Trabzon'a dönmeyi bekliyorum. Bu şehri ve insanını seviyorum. Buraya aitim. Teknik adam olarak çok değerli bir kulüpte çalışıyorum. Bana bu fırsatı verdiler. Onları mahcup etmek istemiyorum. Koşullar sizin hayatınıza yön verebiliyor ama bu şehir benim şehrim, bunun ötesi yok." şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un ligde kalma şansıyla ilgili olarak da Fatih Tekke, şunları kaydetti:



"Bizim işimiz zor. Oyuncu katılması lazım. Gidenler ve gelenler var. Yarışırken, kendi oyununu oynayabilme kolay değil. Farklı farklı maçlara hazırlanıyoruz. Potansiyelimiz belli bir seviyede. Totali değerlendirdiğimizde ihtiyaçlarımız var ama hepsini tamamlamak mümkün gözükmüyor. Asla pes eden bir yapımız yok. Oyun için biraz süreye ihtiyacımız var. İstanbulspor olarak hedefimiz, tabelada 7-8 takım belirledik ve bunlarla yarışabiliriz diyoruz. Kolay değil. Bu ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceğiz."



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