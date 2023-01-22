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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonsporlu futbolcular, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

AA

Trabzonsporlu futbolcular, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da futbolcular, galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Trezeguet, iyi oynayıp 3 puanı kazandıklarını, bundan sonra da takım olarak yollarına galibiyetle devam etmeyi istediklerini söyledi.

Attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinen Trezeguet, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve bizim de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Trezeguet, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmasıyla ilgili soruya ise "Benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması." cevabını verdi.

Bruno Peres ise ligde varlıklarını hissettirebilmek adına 3 puanın önemli olduğunu vurguladı.

Maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Peres, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi." diye konuştu.

Peres, sakatlığının ardından forma şansı bulmasını ise "6 aylık uzun bir süreç oldu benim adıma. Tedavi olduğunuz her sürede daha zor hissediyorsunuz. Bütün yaptığım çalışmalar, bıraktığım yerden iyi devam edebilmek üzerineydi." şeklinde değerlendirdi.


- Bakasetas: "Kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor"


Bakasetas da taraftarları önünde aldıkları 3 puanı önemli bulduklarına ve diğer maçlarda da bunu devam ettirmeleri gerektiğine değindi.

Peş peşe galibiyetler almaları gerektiğini vurgulayan Bakasetas, "İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu, bunu kanıtladığımızı düşünüyorum. Beraberliklerle, mağlubiyetlerle puan kaybettik. Kaybettiğimiz puanları telafi ederek yukarıya çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunan futbolcu, geçen sezonla bu sezonun kıyaslanmasına ilişkin bir soru üzerine de "Geçen sene ligdeki en iyi takıma sahiptik, çok büyük farkla şampiyonluğu kazandık. Her sene kupayı kazanamazsınız. Elbette hedefimiz budur. Son üç maç açısından baktığımızda bir seri yakaladık ve bu andan itibaren bunu devam ettirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Marc Bartra ise ligde üst sıralara gelebilmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Sadece 3 puan açısından değil bize katacağı mutluluk yönünden de önemliydi. Bugün özellikle ikinci yarıda taktik değişiklikler sonunda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda aslında çok iyi mücadele etmeye çalıştık. Rakibimiz merkezi iyi kapattı bugün. Biz de ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle buna karşı önlem aldık. Bizim adımıza çok önemli bir 3 puan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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