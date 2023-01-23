Trabzonspor sahasında lider

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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, kendi evinde en fazla puan toplayan takım olurken bu sezon resmi maçların tamamında rakiplerine geçit vermedi.

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 15 iç saha maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçı galibiyetle tamamladı.





- Ligdeki maçlar

Trabzonspor iç sahada topladığı 24 puanla şu ana dek en fazla puan toplayan takım oldu. Bordo-mavilileri 9 maçta 22 puan ile Galatasaray, 10 maçta 22 puan ile Fenerbahçe takip etti.

Karadeniz ekibi, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Ligde 35 puan ile 5. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahada 10 maçta 24 puan toplayarak en başarılı takım konumunda bulunuyor.





- Sadece 5 gol yedi

Trabzonspor, 15 iç saha maçının 12'sinde gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 5 gol gördü.



Trabzonspor, 15 resmi karşılaşmada 27 kez de rakip fileleri havalandırdı.





- Avrupa kupası maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da 4 maçta sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.





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