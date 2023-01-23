Doğasıyla cezbeden Trabzon, sağlık turizmiyle de ziyaretçi çekiyor

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TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Tarihi, doğası, denizi ve yaylalarıyla ilgi gören Trabzon'da geçen yıl 29 bin 600 yabancı, sağlık turizminden yararlandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, getirisi oldukça fazla olan sağlık turizminin hem Trabzon hem de Türkiye için önem arz ettiğini söyledi.

Sağlık turizmiyle ilgili altyapı çalışmaları yapılması gerektiğini belirten Usta, "Hastanelerde özel, kamu ve fakülte olmak üzere hizmet planlamalarımızı gelecekte daha fazla kazanım elde etmek amacıyla oluşturmuş durumdayız. 2020'deki yabancı turistlerin özel, kamu ve fakülteye başvurularına baktığımızda 4 bin 800 civarındayken 2022'deki rakam 29 bin 600 civarına kadar gelmiş durumda." dedi.

Usta, yabancı turistlerin Trabzon'a ciddi rağbet gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Buradan da gözlemliyoruz ki turist sayısı önümüzdeki yıl daha da artacak. Gördüğümüz rakamlar bu şekilde. Bu rakamlar içerisinde özellikle özel, kamu ve fakülteye baktığımızda Gürcülerin bizi tercih etme oranları oldukça yüksek. Onun dışında İran ve Arap ülkelerinden tercihler de gelmekte. Gelenlerin özellikle tercih ettiği branşlarda genel cerrahi, plastik cerrahi, deri ve zührevi hastalıklar başı çekmekte."

Bütün planlamalarda Trabzon'a sağlık turizmi için gelecek turist sayısını artırmaya yönelik hareket ettiklerini vurgulayan Usta, "Özellikle ilimizden ve ülkemizden hizmet alan yabancıları düşünerek kamu hastaneleri için 6 dilde tercüme ettirdiğimiz bir CD oluşturduk. Bunu tüm paydaşlara, acentelere, konsolosluklara vererek farkındalık oluşturuyoruz." diye konuştu.

Usta, özellikle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde verilen hizmetleri daha özellikli hale dönüştürerek turizme açık hale getirmeye ve yüksek hizmet seviyesini sağlamaya gayret ettiklerini aktardı.

- "2022'de yakaladığımız rakamın kat kat üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise Trabzon'da turizmin 12 aya yayılmasını amaçladıklarını belirterek, sağlık turizminin daha iyi konuma gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'un dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getiren Çelebi, "Turizmde 3-4 aylık sezonda otellerimizi dolduruyoruz. Ancak geriye kalan 9 aylık dönemde de otellerimizi doldurabilmek maksadıyla turizm seçeneklerini artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Çelebi, Trabzon olarak sağlık turizminden pay alabilmek için çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını kaydederek, "Hatta toplantılar yaparak, röntgenini çekerek ilimizdeki envanteri gördük. Daha önce sağlık turizmiyle ilgili çalışan hastanelerimiz, kliniklerimiz ve otellerle ilgili çalışmalar yaptık. 2022'de yakaladığımız rakamın kat kat üzerine çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminin gelişmesine yönelik birçok kurumdan destek aldıklarını dile getiren Çelebi, Türk Hava Yolları'nın da hasta ve refakatçisine uçak biletini önemli bir oranda indirim yaparak satışa sunacağını belirtti.

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