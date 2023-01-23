Trabzonspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun oğlu da antrenmana katılarak teknik direktör Avcı ve babası ile fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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