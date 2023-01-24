Akçaabat'ta İstiklal Caddesi yayalaştırıldı

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesince yürütülen ve büyük kısmı tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Caddesi'nde binaların ve dükkanların dış cepheleri iyileştirilerek dükkan tabelaları ve caddenin zemininin yenilendiği, caddenin aydınlatma aksesuarlarıyla donatıldığı belirtildi.



Akçaabat Belediyesince yeni bir siluet kazandırılıp açık çarşı haline getirilen İstiklal Caddesi'nin, esnafın talebi doğrultusunda taşıt trafiğinden arındırılarak yayalaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in değerlendirmelerine yer verildi.



İstiklal Caddesi'nin yayalaştırılarak açık bir çarşı haline getirilmesini çok önemsediğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:



"İstiklal Caddesi'ni trafiğe kapatmadan önce hem vatandaşlarımızın hem de cadde esnafımızın görüşlerini anketle belirledik. Onların da isteklerini dikkate alarak güzel bir çalışmaya daha imza attık. İstiklal Caddesi'nin yayalaştırılması ve caddede yapılan iyileştirme çalışmaları herkes tarafından çok beğenildi. Akçaabat'ta açık bir AVM yapmak istiyoruz. Bu isteğimizin ilk adımı İstiklal Caddesi'nin açık bir çarşı haline getirilmesi oldu. Vatandaşımızın beklentisini olabildiğince karşılayacak bir açık çarşı oluşturduk. Şehrimiz için yapacak daha çok projemiz var. Yılmadan ve yorulmadan, ilk günkü azimle ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz."







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