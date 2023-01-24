Trabzonspor'un golcüleri Bakasetas ve Trezeguet

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 4-0 kazandığı İstanbulspor maçında birer gol atan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet, bu sezon bordo-mavili takımın skor yükünü çekiyor.

Yunan futbolcu Bakasetas 28 resmi maçta 11 golle takımının fileleri en fazla havalandıran oyuncusu olurken, bu oyuncuyu 29 maçta 8 gol ile Trezeguet takip etti.

Bakasetas, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 17 maçta 6, Avrupa kupalarındaki 8 karşılaşmada 4, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol olmak üzere 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta gol atamayan oyuncu, toplamda 28 resmi müsabakada 11 gol katkısı yaptı.

Mısırlı futbolcu Trezeguet ise Süper Lig'de 18 maçta 6, Avrupa kupalarında 8 karşılaşmada 2 gol atarken, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa mücadelesinde ise gol kaydedemedi.





- Ligde altışar gol kaydettiler

Bakasetas ve Trezeguet, ligde altışar golle en fazla gol atan oyuncular oldu.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği, Gaziantep FK'yi 3-2 ve dış sahada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği mücadelelerde birer kez fileleri havalandırdı.

Trabzon'da 2-2 berabere biten Arabam.com Konyaspor maçında da bir gol kaydeden ve 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim olan deneyimli oyuncu, İstanbulspor maçında da 1 gol attı.

Trezeguet ise Hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanındaki 1-0'lık karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarken, Gaziantep FK maçında da ağları 1 kez havalandırdı.

Trabzonspor'un Beşiktaş ve Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda birer gol atan Mısırlı oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 2-0 galip geldiği Fenerbahçe ve 4-0 kazandığı İstanbulspor maçlarında da aynı performansı gösterdi.

Trabzonspor, Bakasetas ve Trezeguet'in ligde gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan elde etti.





- Avrupa'da katkı verdiler

Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Trezeguet 2 gol kaydetti.

Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhang'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetti. Bordo-mavili takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 yenildiği maçlarda da fileleri havalandıran Bakasetas, takımının Ferencvaros'u 1-0 yendiği mücadelede galibiyet golünü atan isim oldu.

​​​​​​​Trezeguet ise Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Kızılyıldız ve 4-0 kazandığı Monaco maçlarında da birer gol kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.